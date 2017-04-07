Фигурант «болотного дела» Развозжаев вышел на свободу после 4,5 года колонии

Фигурант «болотного дела» оппозиционер Леонид Развозжаев вышел из колонии в Красноярском крае после отбытия наказания за организацию массовых беспорядков.

«Сейчас я нахожусь в аэропорту Красноярска, собираюсь в Москву», - сказал Развозжаев «Интерфаксу».

По словам собеседника агентства, утром он был отпущен на свободу из исправительной колонии № 31 в Красноярском крае после отбытия полного срока наказания в 4,5 года.

18 марта 2015 г. Верховный суд признал законным приговор оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, осужденным на 4,5 года колонии по делу об организации массовых беспорядков в мае 2012 г. на Болотной площади в Москве. В то же время ВС отменил штраф в 150 000 руб. Развозжаеву, который постановили взыскать с него за незаконное пересечение границы в рамках дела об организации беспорядков на Болотной площади.