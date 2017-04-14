Володин заявил о снижении доверия к решениям ЕСПЧ

Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) зачастую носят политизированный характер, доверие к ним снижается, заявил ТАСС спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал решение Страсбургского суда, который 13 апреля присудил почти 3 млн евро пострадавшим при захвате и штурме школы в Беслане в 2004 г. и пришел к выводу, что государство не приняло мер к защите жизней граждан, допустило просчеты в переговорах с террористами и операции против них уже после захвата школы и не расследовало события в Беслане надлежащим образом.

По словам Володина, на политизированность решений ЕСПЧ обращают внимание и другие страны: «Об этом говорила Великобритания, подчеркивая, что орган, который финансируют члены Совета Европы, принимает решения без учета национального законодательства». В связи с этим, напомнил спикер, Дума решила ратифицировать протокол № 15 к Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод о субсидиарной (дополняющей) роли ЕСПЧ по отношению к национальным правовым системам. Это соглашение «предполагает, что окончательную точку в вопросах вынесения решения со стороны ЕСПЧ все-таки принимает национальный суд, ориентируясь на национальное законодательство и знание ситуации непосредственно в стране, где решение принимается», сказал он.

«Когда судьи ЕСПЧ принимают решения, им было бы правильно запрашивать подробную информацию и на принципах состязательности сторон, как это должно быть в любом суде, вырабатывать решения, - заявил Володин. - А так как они зачастую никого не спрашивают, решения у них носят политизированный характер, и доверие к этим решениям снижается. Причем снижается не только с нашей стороны, а со стороны многих европейских стран».

Спикер добавил, что «нужно делать все для того, чтобы помочь жителям Беслана - и в рамках тех решений, которые были реализованы, и чтобы регион дополнительно получал средства», считает Володин.