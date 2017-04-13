В Кремле не могут согласиться с мнением ЕСПЧ по Беслану

В Кремле не могут согласиться с формулировкой решения Европейского суда по правам человека по иску пострадавших при теракте и штурме школы в Беслане в сентябре 2004 г. Как передает «Интерфакс», это на брифинге 13 апреля заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 955 000 евро компенсации и 88 000 евро судебных издержек родственникам погибших и пострадавшим. Суд согласился с истцами, что государство не приняло мер по защите жизней граждан, допустило просчеты в переговорах с террористами и операции против них уже после захвата школы и не расследовало события в Беслане надлежащим образом.

«Для той страны, которая неоднократно подвергалась атакам террористов, а, к сожалению, список таких стран растет, и растет регулярно, такие формулировки являются абсолютно неприемлемыми», – заявил Песков.