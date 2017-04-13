ЕСПЧ: Россия не сумела защитить жизни бесланцев

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 2 955 000 евро компенсации и 88 000 евро судебных издержек родственникам погибших при захвате школы в Беслане. Это решение по делу «Тагаева и другие против России» было вынесено 13 апреля. С государством судились 409 человек, в том числе бывшие заложники и родственники погибших и раненых заложников.

Суд подтвердил мнение истцов о том, что в их отношении была нарушена статья 2 Европейской конвенции о правах человека. По мнению суда, государство не приняло мер по защите жизней граждан, допустило просчеты в переговорах с террористами и операции против них уже после захвата школы и не расследовало события в Беслане надлежащим образом. При вынесении постановления судьи Ханлар Хаджиев и Дмитрий Дедов, а также судья Пауло Пинто де Альбукерке выразили два отдельных мнения, не совпавших с мнением большинства.

Во-первых, нарушение статьи 2 суд видит в том, что, по его оценке, государство не приняло превентивных мер перед захватом школы. «Власти располагали достаточно конкретной информацией о планируемом в регионе террористическом акте против образовательного учреждения. Тем не менее не были предприняты достаточные шаги для того, чтобы пресечь сбор и подготовку террористов, их передвижение в день нападения; не были усилены меры безопасности в школе; ни администрация школы, ни население не были предупреждены об угрозе», – говорится в решении суда.

Еще одно нарушение ЕСПЧ усмотрел в том, что проведенное в России расследование не позволило установить, было ли применение силы представителями власти обоснованным в сложившихся обстоятельствах.

Пятью голосами против двух суд также установил нарушения статьи 2 в недостатках в планировании и руководстве операцией по спасению заложников («оперативному штабу операции не хватало формального руководства, что обусловило недостатки в процессе принятия решений и координации деятельности заинтересованных ведомств») и в применении летальных средств силовиками («в отсутствие должного правового регулирования по зданию школы велся огонь из тяжелого вооружения, такого как танки, гранатометы и огнеметы»).

Потрясающе, что суд полностью согласился с заявителями, по всем пунктам, сказал «Ведомостям» юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, представлявший в ЕСПЧ пострадавших. По его словам, решение суда - исторический документ, впервые оценивающий не только правительственную версию событий в Беслане, но и то, что утверждали заложники. Кроме того, добавляет он, впервые судом официально признано неизбирательное использование оружия. Суд присудил, конечно, скромные компенсации, отмечает Коротеев, но привел длинный перечень мер, которые Россия должна предпринять для исправления нарушений. Это и признание ответственности, и изменение законодательства, и меры по расследованию обстоятельств произошедшего, перечислил юрист.

Присужденная компенсация будет разделена между всеми истцами, «то есть кто-то получит 5000 евро, кто-то - 20 000 евро», заявила ТАСС представитель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева. «Это небольшие суммы для возмещения морального ущерба», - отметила она, добавив, что целью истцов было не возмещение морального ущерба, а установление виновных в теракте, проведение объективного расследования. Довольна ли Гадиева решением, она сможет сказать, когда полностью его изучит.

В Кремле не могут согласиться с формулировкой суда о недостаточном принятии мер, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «Нам невозможно согласиться с такой формулировкой - стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов», - заявил он (цитата ТАСС).

В результате захвата школы 1 сентября 2004 г., ее осады и штурма погибло 334 человека и было ранено более 750. Пострадавшие подавали иски в Страсбург с июня 2007 г. по май 2011 г. Публичные слушания прошли в октябре 2014 г., а в 2015 г. суд вынес решение по вопросу о приемлемости – в частности, он признал обоснованной постановку вопроса о нарушении права пострадавших на жизнь и эффективную правовую защиту.

Чиновников и силовиков также критикуют и за проведение операции по освобождению «Норд-Оста». В частности, критике подвергалась организация операции по спасению заложников уже после использования газа. Недавно в Московском окружном военном суде на процессе над пособником террористов, захвативших театральный центр на Дубровке, прокурор впервые признал, что есть причинная связь между проведением спецоперации в ТЦ на Дубровке и гибелью людей.