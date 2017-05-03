За прошлый год АНБ собрало больше 150 млн записей переговоров американцев вопреки ограничениям

Несмотря на законодательные ограничения, Агентство по национальной безопасности США (АНБ, NSA) за прошлый год сделало и собрало более 151 млн записей телефонных звонков граждан США. Как сообщает Reuters, это говорится в докладе офиса директора Национальной разведки США Дэна Коутса. Доклад составлен по итогам мониторинга исполнения «Акта о свободе США» от 2015 г., который разрешил АНБ отслеживать и хранить записи телефонных переговоров только тех, кого США и разведслужбы союзных государств подозревают в связях с террористами. Офис Коутса выяснил, что АНБ собрало 151 млн записей телефонных переговоров, хотя за этот год получило разрешения секретного суда по делам иностранных разведок на слежку только за 42 подозреваемыми в терроризме.

В основном АНБ собирает «метаданные» по телефонным контактам - номера звонящих и адресатов звонков, даты, время и продолжительность разговоров, но не записи содержания переговоров. Агентство делает это после терактов 11 сентября 2001 г.

Конгрессу до конца года предстоит продлить действие закона, который разрешает АНБ собирать иностранные разведданные о негражданах США, находящихся за пределами страны. Противники продления указывают, что этот закон по сути дает АНБ право заодно и следить за телефонными переговорами и интернет-контактами граждан США без специального судебного разрешения и что иностранные разведданные могут быть незаконно использованы американскими правоохранительными органами для решения местных задач.