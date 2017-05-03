Суд признал вину двух фигурантов дела о гибели буровой платформы «Кольская»

Первомайский районный суд Мурманска признал виновными бывшего и. о. замгендиректора ОАО «Арктикморнефтегазразведка» (АМНГР) Бориса Лихвана и бывшего и. о. обязанности главного инженера АМНГР Леонида Бордзиловского по уголовному делу о крушении плавучей буровой платформы «Кольская» в Охотском море в декабре 2011 г. Как сообщает «Интерфакс», они признаны виновными по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Платформа затонула 18 декабря 2011 г. во время буксировки, из находившихся на ней 67 человек спасти удалось 14.

Изучив показания выживших, свидетелей и участников спасательной операции, а также доказательства следствия, суд решил, что подсудимые в нарушение правил морских буксировок и требований при прохождении процедуры морского регистра не проконтролировали безопасность прохождения морского каравана и не обеспечили снятие с платформы людей, не задействованных в буксировке, перед ее началом. Суд также установил, что платформа не была заранее подготовлена к штормовым условиям, в частности не были опущены колонны для увеличения ее устойчивости. Сигнал SOS был подан слишком поздно.

Лихван и Бордзиловский передавали на «Кольскую» электронные сообщения с указаниями, которые подлежали исполнению, а также держали с платформой телефонную связь и были осведомлены о положении дел, следует из решения суда. Ранее сообщалось, что вину они отрицали.

Рассмотрение дела началось 14 июля 2015 г. В числе обвиняемых также были капитаны Михаил Терсин и Сергей Данилов, но уголовное дело в их отношении было прекращено в связи с их смертью.