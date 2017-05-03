Ограничения по безвизовым поездкам в Россию граждан Турции останутся из-за угрозы терактов

Россия пока не снимает ограничения по безвизовым поездкам в Москву для граждан Турции, заявил президент России Владимир Путин.

«По этому виду товаров (томатов) ограничения пока будут оставаться, так же как и по безвизовым поездкам. Второе связано с необходимостью усиления взаимодействия между нашими спецслужбами в условиях нарастающей террористической угрозы», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин не исключил либерализации визового режима для поездок в Россию «специалистов, тех, кто часто бывает в нашей стране по делам службы, бизнеса».