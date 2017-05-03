Вахит Усмаев назначен руководителем администрации главы и правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил Вахита Усмаева руководителем администрации главы и правительства республики. «Сегодня я принял очень важное решение. На должность руководителя администрации главы и правительства ЧР (Чеченской республики) назначил Героя России Вахита Усмаева, работавшего в последнее время руководителем секретариата главы ЧР», – написал Кадыров в Instagram. По его словам, В.Усмаев имеет опыт работы в должности секретаря совета экономической и общественной безопасности и главы Гудермесского района, пользуется авторитетом и уважением.

Усмаев – ветеран команды, основанной первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым, в течение десяти лет он командовал полком патрульно-постовой службы милиции, руководил сотнями спецопераций, отметил Рамзан Кадыров.