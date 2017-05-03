В США автомобиль въехал в толпу людей, есть погибшие

В Биллерике (штат Массачусетс) автомобиль въехал на полной скорости в толпу людей - трое погибли и еще 10 госпитализированы в тяжелом состоянии, передает Fox News.

«На данный момент у нас нет фактов или информации, указывающей на то, что инцидент был преднамеренным или террористическим актом. Вся информация говорит о том, что это несчастный случай», - сказано в заявлении полиции штата.

Водитель автомобиля Jeep Cherokee либо SUV мог не справиться с управлением.