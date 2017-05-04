В Белом доме не разделили мнение ФБР о России

Президент США Дональд Трамп не рассматривает Россию как главную глобальную угрозу, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера на регулярном брифинге. Его стенограмма опубликована на сайте администрации Трампа.

Спайсера попросили прокомментировать заявление директора ФБР Джеймса Коуми и том, что Россия - «это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей». Он ответил, что это – «мнение ФБР». Отвечая на вопрос, мог бы с этим мнением согласиться Трамп, Спайсер заметил, что президент четко определил: угрозой для жизни американцев и их союзников является Северная Корея с ее ядерной программой.

При этом Спайсер уточнил, что в Белом доме полагаются на информацию разведывательного сообщества, чтобы представить президенту полную картину происходящего, и директор ФБР информирует главу государства обо всех угрозах, с которыми США сталкиваются.

Накануне экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон снова заявила, что проиграла выборы из-за «русского WikiLeaks», опубликовавшего переписку главы ее штаба Джона Подесты, и из-за Коуми, за несколько дней до голосования заявившего о новом расследовании, касающемся ее собственной служебной переписки через частный почтовый аккаунт.

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