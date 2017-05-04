Борьбу за расширение программы сноса домов ведут члены молодежных палат Москвы – «Коммерсантъ»

В Москве появились группы, которые требуют расширить список домов, которые власти хотят снести по программе реновации. Как пишет «Коммерсантъ», в «гайд-парке» в Сокольниках 3 мая прошел стихийный митинг, участники которого потребовали включить ветхие дома, в которых они живут, в программу реновации. Организовала мероприятие группа «За снос хрущевок», которую издание связывает с членами молодежных палат при Мосгордуме и разных районов Москвы.

Группа «За снос хрущевок» была создана «В контакте» в марте, сейчас в ней около 9000 участников, пишет газета. Ее администратор Тихон Игнаткин – член молодежной палаты района Зюзино, но о себе он сообщает только, что он «повар, блогер и житель района Зюзино». На собрании в Сокольниках митингующие составили петицию за снос домов, а в интернете ее разместил Кирилл Юркевич – председатель молодежной палаты Бутырского района и член молодежной палаты при Мосгордуме. Авторы большей части жалоб на состояние пятиэтажек в группе «За снос хрущевок» – члены районных молодежных палат, активисты партийных проектов «Единой России», сотрудники центров и учащиеся МГУУ правительства Москвы, пишет «Коммерсантъ».