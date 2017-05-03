Собянин рассказал, какие еще дома могут войти в программу реновации

Аварийные двух- и четырехэтажные дома могут быть включены в программу реновации жилого фонда Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «На 90% в программу включаются пятиэтажки, но если дома двух-четырех этажей, которые находятся в безобразном состоянии, они по такой же схеме могут быть включены», – сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Москва 24».

Кроме того, под реновацию могут попасть и те пятиэтажки, которые не вошли в список, составленный московскими властями. Для этого нужно провести собрание собственников жилья и подать заявку в правительство Москвы о желании участвовать в программе. «Если такое официальное решение будет принято на собрании собственников, мы обязательно самым внимательным образом к нему отнесемся и постараемся включить в проект программы», - отметил Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что вокруг этой темы много спекуляций и провокаций. «Наверно, кто-то хочет "погреться" на этой теме, чтобы жители вышли на улицу и потребовали мэра к ответу, что переселяют непонятно куда. Еще раз говорю: переселять будут в те же районы», – пояснил он.