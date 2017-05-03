Начались стихийные сходы москвичей, чьи пятиэтажки не вошли в список для голосования

В Москве у парка «Сокольники» прошел стихийный митинг. Участвующие в акции жители пятиэтажек были недовольны тем, что их дома не попали в список для голосования о включении в программу реновации. Они требовали внести их дома в данный список.

«На встречу в Сокольники приехали более 100 человек из районов Измайлово, Сокольники, Марфино, Солнцево, Северное Измайлово, Коньково, Преображенский, Ломоносовский, Восточное Измайлово», - говорится в группе. «Около ста человек оставили нам свои адреса и контакты и выразили желание подписать петицию за включение их домов в программу сноса», - говорится в сообщении в одной из групп соцсети.

Текст петиции размещен на change.org. В нем говорится: «Вчера был опубликован предварительный список программы реновации. 3,5 тысячи домов, включая коммунальные квартиры и общежития, не вошли в список! Жить в наших домах невозможно <...> требуем включить все наши дома, включая коммуналки и общаги, в список на голосование!»