Пятиэтажки в Москве теряют спрос у арендаторов

Спрос на аренду квартир в пятиэтажных домах Москвы в I квартале 2017 г. снизился более чем в два раза по сравнению с IV кварталом прошлого года, говорится в сообщении компании «Инком-недвижимость».

Если в конце 2016 г. общая доля хрущевок в структуре спроса составляла 15%, то в I квартале 2017 г. – 7%. За год отрицательная динамика составила 10 п. п.

Снижение популярности столичных пятиэтажек эксперты связывают с доступностью более комфортного жилья по тем же ценам, а также с ажиотажем вокруг сноса пятиэтажек.

«Арендаторы опасаются, что в период срока найма дом пойдет под снос и возникнет необходимость переезда и новых финансовых затрат. Таким образом, сегодняшний спрос на квартиры в хрущевках формируется вокруг самых низкобюджетных вариантов», – пояснили в компании.

На этом фоне эксперты отмечают рост интереса к квартирам в старых панельных 9–14-ти этажных домах: он вырос с 26% в IV квартале 2016 г. до 31% в январе – марте 2017 г.

Несмотря на растущий интерес к лотам в современных домах на окраинах столицы, количество арендаторов квартир в недавно построенных домах (в течение трех лет после ввода в эксплуатацию здание считается новостройкой) снизилось в два раза по сравнению с докризисным периодом: сегодня их доля от общего числа нанимателей не превышает 5%.

В Москве планируется реализовать масштабный проект по сносу малоэтажного жилья общей площадью 25 млн кв. м, на которой проживает около 1,6 млн граждан. Реализация проекта, по предварительным расчетам, обойдется примерно в 3,5 трлн руб.