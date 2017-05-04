В Минобороны опровергли сообщения о подъеме аппаратуры с судна «Лиман»

В Министерстве обороны России опровергли сообщения о подъеме секретной аппаратуры с затонувшего судна «Лиман». «Все необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота. Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с "Лимана" "секретной аппаратуры" является дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности», – заявили в ведомстве.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что российские суда приступили к подъему секретной аппаратуры с «Лимана». Судно-разведчик затонуло 27 апреля около полудня в 40 км северо-западнее пролива Босфор после столкновения в тумане с сухогрузом Youzarsif H. Весь экипаж в количестве 78 человек был спасен с помощью турецкой береговой охраны.

Разведывательный корабль «Лиман» проекта 861 был построен в Польше в 1970 г. и прошел модернизацию в 1989 г. В составе Черноморского флота есть еще четыре судна этого проекта. Корабль оснащен средствами радио-, радиотехнической и гидроакустической разведки. Известность «Лиман» получил в 1999 г., когда его отправили в Адриатическое море во время бомбардировок Югославии авиацией НАТО.