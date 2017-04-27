Весь экипаж «Лимана» спасен – береговая охрана Турции

Спасен весь экипаж разведывательного судна Черноморского флота (ЧФ) России «Лиман», получившего пробоину при столкновении с судном «Ашот-7» в Черном море у входа в пролив Босфор, сообщила турецкая газета Hurriyet со ссылкой на береговую охрану Турции. Ранее газета сообщала, что спасены 45 моряков, судьба 15 неизвестна.

Спасение всей команды подтвердило и Минобороны России.

По данным Минобороны, разведывательное судно ЧФ «Лиман» получило пробоину при столкновении с судном «Ашот-7» в Черном море. «27 апреля 2017 г. в 11.53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно ЧФ "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получило пробоину правого борта ниже ватерлинии», - говорилось в сообщении. Турецкие СМИ уточнили, что скотовоз «Ашот-7» следовал под флагом Того, столкновение произошло при сильном тумане.