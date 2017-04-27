Судно ЧФ «Лиман» получило пробоину при столкновении в Черном море

Иследовательское судно Черноморского флота (ЧФ) «Лиман» при столкновении с судном «Ашот-7» в Черном море получило пробоину, пострадавших нет, сообщило российское Минобороны.

«27 апреля 2017 г. в 11.53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно ЧФ "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получил пробоину правого борта ниже ватерлинии», - говорится в сообщении. Принадлежность «Ашота-7» уточняется.

Пострадавших среди экипажа нет, экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна. «В 12.00 в район происшествия направлены корабли ЧФ. Из состава дежурных сил флота в район происшествия вылетела спасательная команда на самолете Ан-26», - сообщили в Минобороны.

«Лиман» - средний разведывательный корабль водоизмещением 1560 т, польской постройки. Спущен на воду в 1970 г., в 1999 г. вел разведку в Адриатическом море в ходе военной операции НАТО против Югославии. Входит в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского флота, с базированием в бухте Южная (Севастополь).