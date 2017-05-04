МЧС предупреждает о заморозках в центральных регионах России

В ночь на пятницу в ряде центральных регионов России ожидается похолодание - до 2 градусов мороза. Снижение температуры может стать причиной гибели сельскохозяйственных культур, предупреждает МЧС.

«Согласно штормовому предупреждению… ночью 5 мая по Курской области ожидаются заморозки до 2 градусов мороза, представляющие опасность для ранних яровых культур», — сообщает ведомство.

В частности, заморозки ожидаются в Брянской и Липецкой областях.