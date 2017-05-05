Сирийские повстанцы не поддержали предложение о зонах безопасности

Вооруженная оппозиция Сирии высказалась против российского плана по созданию в стране зон безопасности, опасаясь за целостность страны, сообщает Reuters со ссылкой на ее представителя Осаму Абу Заида. По проекту меморандума, который рассматривался и был одобрен на межсирийских переговорах в Астане, гарантами режима прекращения огня выступают Россия, Турция и Иран, однако оппозиция выступает против придания последнему этого статуса. «Мы против разделения Сирии. Что касается соглашений, мы не являемся участником этого соглашения, и, конечно, никогда не поддержим его, пока Иран называется государством-гарантом», - сказал Абу-Зайд.

Иран в роли гаранта сирийского мира вызывает и опасения США. Это следует из заявления Госдепартамента. «Деятельность Ирана в Сирии только способствовала насилию, но не остановила его, и безоговорочная поддержка Ираном режима Асада увековечила страдания обычных сирийцев», - говорится в нем.

У сирийской оппозиции также есть сомнение в том, что Россия, вмешавшись в военный конфликт в Сирии в 2015 г. «могла или хочет выполнять взятые на себя обязательства» по поддержанию перемирия.

Турция, поддерживающая сирийских повстанцев, и Иран, выступающий на стороне президента Сирии Башара Асада, с российскими предложениями согласились.