План сирийского урегулирования предполагает ввод иностранных воинских контингентов

Размещение в Сирии иностранных воинских контингентов предполагает меморандум о создании зон деэскалации, который обсуждается на межсирийских переговорах в Астане. Военные могут появиться на линии разграничения вокруг зон безопасности, пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с трехстраничным проектом документа, который был представлен Россией.

Чьи именно силы должны охранять мир в Сирии из документа не вполне ясно, отмечает издание. Гарантами соблюдения режима прекращения огня в нем обозначены Россия, Турция и Иран, «подтверждающие свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности САР». По всему тексту документа эти страны называются «гарантами», там же, где речь идет о воинских контингентах в арабском и английском вариантах меморандума говорится о «странах-наблюдателях».

Глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров не исключил ввода частей российской военной полиции, которая могла бы поддерживать порядок, патрулировать улицы вместе с сирийской полицией, но не вмешиваться при этом в мирную жизнь. «Думаю, Россия и США договорятся, обозначат зоны мира, чтобы с воздуха никто не приближался, и будут их контролировать, разрешения ООН на это не требуется. А на остальной территории Сирии будут продолжаться военные действия против террористов», - заявил он.

«Зоны деэскалации» должны появиться в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в восточной Гуте и на юге Сирии. Точные координаты этих зон предполагается определить к 22 мая. Этим должна заняться рабочая группа, которая соберется в течение пяти дней после подписания меморандума. Внутри зон будет запрещено применение любого оружия, восстановят инфраструктуру и системы жизнеобеспечения, а также создадут условия для работы гуманитарных миссий. Вдоль границ зон должны появиться блокпосты.

Идея создании зон безопасности принадлежит российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, он представил идею американскому коллеге Дональду Трампу и тот ее поддержал. Также она была согласована с Дамаском и Стамбулом.