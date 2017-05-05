Генсекретарь ООН высказался в поддержку зон безопасности

Соглашение о создании в Сирии зон деэскалации, одобренное по итогам межсирийских переговоров в Астане, встретило поддержку генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщает Reuters со ссылкой на заявление всемирной организации. «Крайне важно, чтобы это соглашение действительно улучшило жизнь сирийцев», - приводятся в нем слова представителя генсекретаря Стефана Дюжаррика.

Создание зон безопасности не должно повлиять на право сирийцев «искать и получать убежище», уточнил Дюжаррик на пресс-конференции. Он подчеркнул, что ООН продолжить оказывать поддержку усилиям по мирному урегулирования в Сирии в рамках резолюций Совета Безопасности, а также содействовать дискуссиям в Астане по вопросам обмена пленными и разминирования, передает ТАСС. По словам Дюжаррика, генсекретарь приветствует подтвержденную на переговорах приверженность политическому урегулированию конфликта путем переговоров в Женеве под эгидой ООН.

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии был подписан в Астане 4 мая Россией, Турцией и Ираном. Зоны создаются шесть месяцев с возможностью автоматического продления этого статуся на аналогичный срок. Документ предполагает прекращение боевых действий в обозначенных районах с 6 мая.