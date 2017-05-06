В Москве проходит санкционированный митинг против репрессий

На проспекте Сахарова в Москве проходит санкционированный митинг против репрессий. Акция приурочена к пятилетней годовщине событий на Болотной площади. Участники планируют пройти от проспекта Академика Сахарова на участке от улицы Садовая-Спасская до Бульварного кольца. Организаторы заявили до 10 000 участников.

Перед началом митинга наряд полиции сорвал задник и транспарант со сцены, на которой должны были выступать участники акции. На заднике было написано «Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова». Об этом сообщил один из организаторов акции, главный редактор «Еженедельного журнала» Александр Рыклин.

«Мы, разумеется, начали возмущаться и говорить, что ничего снимать не будем. Он тут же дал распоряжение полицейским… Полицейский наряд залез, в секунду все содрали — задник, баннер, который висел спереди на самой сцене. Там было написано "Болотное дело — позор России"», — цитирует «Дождь» Рыклина.

Организаторы требовали от полиции вернуть атрибуты митинга. После того, как им было отказано, они спросили у собравшихся участников акции, согласны ли они начинать митинг без атрибутики. Большинство проголосовало за проведение акции.