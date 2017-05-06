Митинг против репрессий в Москве собрал 2800 человек

По данным объединения «Белый счетчик», на митинг против репрессий в Москве, который проходит на проспекте Академика Сахарова, пришло около 2800 человек. «На 14.00 на территорию митинга через рамки прошло 2800 человек. Подсчет окончен», — говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter.

Акция приурочена к пятилетней годовщине событий на Болотной площади. Планировалось, что в митинге примут участие до 10 000 человек.

Перед началом митинга наряд полиции сорвал задник и транспарант со сцены, на которой должны были выступать участники акции. На заднике было написано «Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова».