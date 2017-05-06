Крупные каналы отказались транслировать ролик о 100 днях президентства Трампа

Телеканалы АВС, CBS и NBC вслед за CNN отказались транслировать рекламный ролик, в котором рассказывается о достижениях президента Дональда Трампа за 100 дней его правления. Об этом пишет агентство Associated Press.

Причиной отказа послужило то, что в ролике данные средства массовой информации обвиняются в распространении поддельных новостей. На видео лица ведущих телеканалов закрыты надписями «фейковые новости».

В феврале Трамп раскритиковал ряд американских СМИ, которые, по его мнению, распространяют ложные сведения. Президент назвал The New York Times, NBC News, ABC, CBS и CNN «врагами американского народа».