Отец Марин Ле Пен назвал причины ее поражения на выборах во Франции

Основатель «Национального Фронта» и отец кандидата в президенты Франции Жан-Мари Ле Пен назвал причины, по которым его дочь не смогла обойти во во втором туре президентских выборов соперника - Эмманюэля Макрона, передает Reuters.

По его мнению, к такому результату выборов Марин Ле Пен привела ее позиция относительно европейской валюты и членства Франции в ЕС. Политик считает, что во время предвыборной кампании ей следовало больше внимания уделять проблемам демографии и массовой иммиграции.

Ранее Жан-Мари Ле Пен называл причиной неудачи в выборах вице-президента «Национального Фронта» Флориана Филиппо.