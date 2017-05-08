Путин поздравил с Днем Победы глав соседних стран, а также граждан Украины и Грузии

Российский президент Владимир Путин поздравил глав ряда соседних государств с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Президент России поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении. В тексте поздравления не упоминаются лидеры Украины и Грузии.

В послании президента отмечается, что «День Победы - священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма».

Путин также призвал к совместной борьбе против попыток исказить историю, оправдания «преступных деяний фашизма и нацизма».