Минобороны поможет властям Москвы разогнать облака 9 мая над столицей

Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России 9 мая, в День Победы, помогут разогнать облака в небе над Москвой и Подмосковьем, об этом сообщили в Минобороны России.

«Будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 0:00 9 мая в течение всех суток», - уточнили в ведомстве.

Самолеты уже подготовлены к этому типу полетов: их загрузили специальными реагентами, провоцирующими осадки вдали от Москвы, летчики и инженеры также прошли необходимую подготовку.

Облака будут разгонять на высоте от 3 до 8000 м, «в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия».

9 мая в Московском регионе ожидается неблагоприятная погода - дождь, мокрый снег и резкий ветер.