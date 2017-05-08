В Москве отметили 50-летие Вечного огня в Александровском саду

В Москве в Александровском саду провели инсценировку событий 50-летней давности - зажгли Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата, передает ТАСС.

В церемонии принимали участие военнослужащие в форме образца 1941 г. Они воссоздали события, произошедшие здесь 50 лет назад, 8 мая 1967 г. Церемониал обеспечивали представители военной комендатуры Кремля и рота Почетного караула военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Огонь перенесли на временную горелку - точную копию звезды на Могиле Неизвестного Солдата, тем самым факелом, что и 50 лет назад. Народный артист СССР Василий Лановой исполнил песню из кинофильма «Офицеры». После этого пламя вернули на место. В церемонии приняли участие Герои Советского Союза, Герои России, в их числе были космонавты Сергей Крикалев и Елена Серова. После венки и цветы возложили к мемориалу.