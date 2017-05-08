Более 40 боеприпасов времен войны обнаружены в Тульской области

Специалисты Главного управления МЧС России по Тульской области провели операцию по уничтожению боеприпасов времен Великой Отечественной войны, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

42 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, в том числе артиллерийские снаряды, мины и ручные гранаты, были обнаружены поисковыми отрядами возле населенных пунктов в Арсеньевском и Белевском районах.

Найденные боеприпасы обезврежены.