Парад в Петербурге прошел без участия военных кораблей

Парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Петербурге во вторник при участии армейской и фронтовой авиации, но без заявленных военных кораблей.

Парад, стартовавший в 10.00 на Дворцовой площади, принял командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов. «Советский Союз принял на себя самые жестокие удары. Именно сюда были стянуты отборные группировки врага, сосредоточена вся его огромная мощь. Здесь проходили крупнейшие по количеству войск и техники решающие битвы этой войны. И закономерно, что именно Красная Армия в результате сокрушительного штурма Берлина поставила победную точку в войне с гитлеровской Германией. Наши отцы, деды и прадеды пережили невыносимые страдания, лишения и утраты, работали на износ на пределе человеческих сил, воевали не щадя своей крови и самой жизни. Они показали истинные примеры благородства и патриотизма», - сказал Картаполов, обращаясь к жителям северной столицы.

В параде на Дворцовой площади участвовали более четырех тысяч военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона и около сотни единиц техники Сухопутных войск ЗВО.

Ранее сообщалось, что в День Победы в торжественных мероприятиях в акватории Невы примут участие корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз флота. Всего планировалось задействовать более десяти кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота. Однако несмотря на анонсированное их участие в торжествах корабли в Петербурге так и не появились. Ранее местные СМИ сообщали, что морской парад отменен из-за того, что участвующие в нем боевые корабли Балтийского флота вышли в море навстречу американскому эсминцу USS Carney.