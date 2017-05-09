День 9 мая в Москве оказался самым холодным с 1945 года

Завершающийся праздник Победы в Москве стал самым холодным с 1945 г., максимальная температура воздуха в столице во вторник составила всего плюс 3,9 градуса, сообщил Гидрометцентр.

«Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 г. Тогда, 72 года назад, 9 мая воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса, а самым холодным День Победы оказался в 1988 г., когда столбики термометров показали всего 6,5 градуса выше нуля», - уточнил представитель метеослужбы.

В последний раз дневная температура ниже 10 градусов в Москве 9 мая была в 1999 г., тогда отмечалось 7,5 градуса. Но до абсолютного рекорда для 9 мая сегодняшнему дню далеко. Абсолютный минимум принадлежит 1918 году: минус 5,6 градуса.