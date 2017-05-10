Уволен начальник подразделения управделами президента – «Коммерсантъ»

Начальник главного эксплуатационного управления управделами президента Владимир Мирзоев уволен указом главы государства Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на портал правовой информации. До нового назначения его обязанности будет временно исполнять Дмитрий Беликов, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Крылова.

Мирзоев возглавлял управление, отвечавшее за эксплуатацию и охрану жилфонда, объектов и помещений, используемых федеральными органами власти. В управделами он пришел по приглашению экс-руководителя Спецстроя, первого зама управляющего делами президента Николая Аброськина, о возможной отставке которого сообщают источники издания. В качестве причины называется возраст – ему исполнилось 66 лет, тогда как по закону завершать гражданскую госслужбу следует в 65, правда, руководители могут пребывать на своих постах до 70 лет.

Указа президента о назначении сейчас ожидают четыре из восьми главных управлений управделами – федерального имущества, медицинского, международного сотрудничества и теперь эксплуатационное.