«Дом Путина» в Москве пошел трещинами из-за соседней стройки - «Дождь»

Жильцы дома в Москве, где, как предполагается, прописан президент Владимир Путин, жалуются на стройку по соседству: они считают ее незаконной и отмечаются, что в фундаменте их дома уже появились трещины из-за земляных работ. Как сообщает «Дождь», речь идет о жилом доме в ЮЗАО на улице Академика Зелинского, в котором, по словам депутата Елены Русаковой, прописан президент: «Он у нас прописан, приезжает голосовать». В выписке из Росреестра квартира, где, как предполагается, прописан Путин, значится за управделами президента в качестве служебной, отмечает телеканал. В управделами президента подтвердили, что около 5% домов на улице Академика Зелинского являются ведомственными и предоставляются сотрудникам по договору социального найма. О проблемах жильцов дома в управделами не слышали, а вопрос о прописке Путина комментировать отказались.

Рядом с этим домом и гостиницей «Спутник» по заказу ООО «Меджиком» строится новый корпус гостиницы и подземная парковка, сообщает «Дождь» со ссылкой на проектные документы. Канал напоминает, что «Спутник» - один из активов Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). «Меджиком» частично принадлежит ФНПР, частично - офшорной фирме, добавляет «Дождь». В недостроенном здании начали продавать квартиры, известно телеканалу. Депутат Русакова отмечает, что изменение вида разрешенного использования недвижимости требует согласования через публичные слушания, а этого не было сделано.

Местная жительница Ирина Ермолаева утверждает, что у противников стройки есть заключение Института геоэкологии Москвы, в котором строительство на этом участке названо невозможным, так как на этом месте протекает река Кровянка, забранная в подземный коллектор. Земляные работы на этом участке могут вызвать подвижки грунта под уже возведенными рядом домами.

Экспертизу проекта строительства делала компания «Мосэксперт», отмечает «Дождь».

Федерация независимых профсоюзов на запрос телеканала не ответила.