Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Суды без конкурса

Подряд на строительство судебного квартала и жилья для судей получило Ремонтно-строительное управление

Его особый статус позволит обойти жесткие требования к госконтрактам
Вместо того чтобы передать подряд РСУ, «Строительное объединение» заключило с ним договор субподряда
Вместо того чтобы передать подряд РСУ, «Строительное объединение» заключило с ним договор субподряда
Евгений Егоров / Ведомости

Генподрядчик – ФГУП «Строительное объединение» – 17 апреля заключил контракт субподряда с единственным поставщиком – ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ), говорится на сайте госзакупок. Согласно договору, субподрядчик должен до декабря 2020 г. собственными или привлеченными силами построить на набережной Малой Невы судебный квартал общей площадью 150 000 кв. м, Дворец танца Бориса Эйфмана и жилой квартал для судей на 600 квартир. Оба предприятия находятся в ведении управделами президента, которое в ноябре 2016 г. выпустило приказ о присоединении Строительного объединения к РСУ.

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