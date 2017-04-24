Подряд на строительство судебного квартала и жилья для судей получило Ремонтно-строительное управление

Генподрядчик – ФГУП «Строительное объединение» – 17 апреля заключил контракт субподряда с единственным поставщиком – ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ), говорится на сайте госзакупок. Согласно договору, субподрядчик должен до декабря 2020 г. собственными или привлеченными силами построить на набережной Малой Невы судебный квартал общей площадью 150 000 кв. м, Дворец танца Бориса Эйфмана и жилой квартал для судей на 600 квартир. Оба предприятия находятся в ведении управделами президента, которое в ноябре 2016 г. выпустило приказ о присоединении Строительного объединения к РСУ.

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