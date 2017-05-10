Путин поздравил Мун Чжэ Ина с победой на выборах президента Южной Кореи

Президент России Владимир Путин поздравил Мун Чжэ Ина с победой на президентских выборах Республики Корея, сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что Россия высоко ценит конструктивные отношения с Южной Кореей, и «подтвердил готовность к совместной работе по дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях, а также координации усилий в решении актуальных вопросов международной повестки дня».