Самый высокий доход в Минобороны в 2016 году получил замминистра Юрий Борисов

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов в 2016 г. стал самым высокооплачиваемым чиновником российского военного ведомства, следует из документов, опубликованных на официальном сайте Минобороны.

Согласно документу «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 2016 г. по 31 декабря», Борисов получил 16,69 млн руб. Кроме того, он владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz ML 500, квартирой площадью 80 кв. м, жилым домом и двумя земельными участками.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов получил за минувший год 14,2 млн руб., а его супруга задекларировала более 55 млн годового дохода. Ей также принадлежат автомобили Bentley Continental, Aston Martin, Hummer Н2 и мотоцикл Harley-Davidson. Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков получил чуть более 12 млн руб., его коллеги Павел Попов, Юрий Садовенко и Руслан Цаликов - чуть более 11 млн руб. Еще один заместитель главы оборонного ведомства Татьяна Шевцова задекларировала 10,39 млн руб.

Начальник Генерального штаба ВС генерал армии Валерий Герасимов получил 5,89 млн руб. за год. Среди главнокомандующих видами Вооруженных сил самый большой доход за прошлый год, согласно документу, имеет главком ВМФ адмирал Владимир Королев - 12,4 млн руб. На втором месте - главком Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Бондарев (11,5 млн руб.), а завершает список главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков (8,6 млн руб.).

Согласно аналогичному документу о доходах членов правительства, размещенному на сайте кабмина, доход главы Минобороны генерала армии Сергея Шойгу в 2016 г. составил более 10,5 млн руб.