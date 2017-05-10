Правительство Франции ушло в отставку

Действующий президент Франции Франсуа Олланд принял в среду, 10 мая, отставку премьер-министра страны Бернара Казнева и кабинета министров в преддверии официальной церемонии инаугурации Эммануэля Макрона. Об этом говорится в документах, распространенных Елисейским дворцом.

«В связи с тем, что Конституционный совет объявил официальные результаты президентских выборов, и в соответствии с республиканской традицией я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства», — с такими словами обратился Казнев к Олланду.

Передача полномочий от Олланда Макрону запланирована на утро 14 мая.