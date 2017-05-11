Генпрокуратура вернула в СКР дело Меламеда из-за нарушений УПК

Генпрокуратура вернула на дополнительное расследование уголовное дело о растрате в отношении бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финдиректора корпорации Святослава Понурова. Это ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее о том, что обвинительное заключение по делу не утверждено, дело возвращено следователям, а фигуранты освобождены, сообщили источники информагентств и подтвердила защита.

«21 апреля в Генеральную прокуратуру России из ГСУ СК России поступило с обвинительным заключением уголовное дело по обвинению Леонида Меламеда и Святослава Понурова в совершении хищения путем растраты в особо крупном размере. По результатам изучения дела выявлены грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства, препятствующие утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд, в связи с чем 2 мая 2017 г. оно возвращено в ГСУ СК России для производства дополнительного следствия», – цитирует ТАСС представителя Генпрокуратуры.

В последний раз в марте Мосгорсуд продлевал меру пресечения для Меламеда и Понурова до 11 мая. Следствие просило оставить их под стражей и под домашним арестом до начала июня. На тот момент, по словам следователя, обвиняемые практически ознакомились с 70 томами уголовного дела.

В июле 2015 г. СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн руб. в госкорпорации «Роснано» в отношении бывших руководителей компании: Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров - арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.