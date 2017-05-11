Песков отрицает связь между отставкой директора ФБР и возможной сменой посла России в США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную смену посла России в США, заявил: «Кадровые перестановки мы не анонсируем, если и когда президентом будут подписаны соответствующие указы, мы об этом сообщим».

Кроме того, он исключил возможную взаимосвязь между увольнением директора ФБР Джеймса Коми и предполагаемой заменой посла Сергея Кисляка. «Нет, не похоже [на обмен]. Никаких обменов с нашими послами мы не производим», – заявил он, отвечая на вопрос, не кажется ли ему похожими на обмен подобные перестановки.

Как сообщает «Интерфакс», кандидатура заместителя министра иностранных дел России Анатолия Антонова внесена на рассмотрение Госдумы для назначения в качестве посла России в США. Об этом агентству сообщил источник в парламенте, в комитете Госдумы по международным делам отказались уточнить, поступали ли им соответствующие документы. Антонов работает заместителем министра иностранных дел с 2016 г., с 2011 по 2016 г. он занимал пост замминистра обороны.

Сергей Кисляк, который сейчас занимает пост российского посла в США, может возглавить новую структуры ООН – Бюро по борьбе с терроризмом. Кремль уже выдвинул его кандидатуру, сообщал ранее «Коммерсантъ».