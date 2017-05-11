На Северном Кавказе за пять лет предотвратили 300 терактов

За последние пять лет более 300 преступлений террористического характера удалось предотвратить на Северном Кавказе. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов.

«Своевременно принятыми органами безопасности и правопорядка мерами предотвращено более 300 преступлений террористической направленности», — заявил он.

По его словам, с 2012 по 2016 г. в ходе проведения спецопераций на Северном Кавказе при оказании вооруженного сопротивления ликвидировано более 1200 бандитов, среди них - 201 главарь банд. «Задержано более 3600 членов бандподполья, склонено к отказу от противоправной деятельности 304 боевика и их пособников», — добавил Павлов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружено более 1500 самодельных взрывных устройств, 6300 единиц стрелкового оружия и около 6 т взрывчатых веществ.