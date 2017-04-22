В Ставропольском крае ликвидированы двое боевиков ИГ

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в Ставропольском крае ликвидированы двое бандитов, связанных с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

«При проведении комплекса мероприятий, направленных на пресечение деятельности на Ставрополье так называемой спящей бандитской ячейки, присягнувшей международной террористической организации ИГ, вчера около 23.00 на проселочной дороге в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль LADA Priora, в котором передвигались бандиты», — сообщили в НАК.

Находившиеся в машине люди открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться, но были убиты. «Бандиты предварительно опознаны: один из них являлся главарем данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГ и прибывшим в Россию для совершения терактов, другой — ее активным членом», — говорится в сообщении.

В доме одного из боевиков провели обыск, были обнаружены гранаты, самодельное взрывное устройство, пистолет, атрибутика ИГ и религиозно-экстремистская литература.