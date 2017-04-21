ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Париже

Ответственность за нападение на полицейский патруль в центре Париже, в результате которого 1 полицейский был убит, еще двое тяжело ранены, взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», сообщает Reuters. Соответствующее заявление было распространено через связанное с ИГ агентство Amaq. В перестрелке, по данным AFP, легкое ранение в ногу также получила одна из туристок.

Вечером 20 апреля на Елисейских полях рядом с Триумфальной аркой автомобиль террористов поравнялся с патрульной машиной. Боевик вышел на улицу и практически в упор расстрелял полицейских, сообщил представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде. По свидетельству одного из очевидцев на месте инцидента прозвучало шесть выстрелов. Боевик попытался скрыться, но ответным огнем был убит. Его напарнику удалось покинуть место преступления.

Террористы назвали имя нападавшего. Это – Абу Юсиф аль-Бельгики, знакомый полиции по своему криминальному прошлому. По данным Reuters, французская полиция выдала ордер на арест опасного преступника, прибывшего в Париж на поезде. Относилось ли это предупреждение к Абу Юсиф аль-Бельгики не ясно.

Президент Франции Франсуа Олланд рассматривает «трусливое убийство» как террористический акт. Он пообещал «проявлять абсолютную бдительность, особенно в отношении избирательного процесса» b продлить действующее в стране чрезвычайное положение до президентских выборов, приводит его заявление BFM.