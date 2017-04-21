ИГ взяло на себя ответственность за нападение на ФСБ в Хабаровске

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) взяла на себя ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске. Об этом в Twitter сообщает организация SITE Intelligence group, которая следит за активностью исламистов.

Нападение на УФСБ по Хабаровскому краю произошло в пятницу, в 17:02 по местному времени. Житель Хабаровского края 17-летний Конев А.В. начал стрелять по людям в приемной ведомства. Погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, сам нападавший был ликвидирован.

По данным ФСБ, нападавший использовал оружие, которое он похитил в городском тире, там же он застрелил находившегося в стрелковом клубе инструктора. «Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», - сообщал Центр общественных связей ФСБ.