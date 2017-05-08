В ДНР прогремели два взрыва накануне дня Победы, в регионе считают происшедшее терактом

В Донецкой области на трассе в Шахтерском районе прогремели два взрыва. В результате ЧП никто не пострадал. Взрывы произошли в том месте, куда должен был приехать глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

У мемориального комплекса «Саур Могила» власти собирались провести памятное мероприятие ко Дню Победы. В нем должен был принимать участие Захарченко.

На данный момент трассу перекрыли, автомобилям приходится искать объездные пути.

По факту ЧП недалеко от мемориала «Саур-Могила» создан оперативный штаб. В штаб входят МВД ДНР, МГБ ДНР и МЧС ДНР. Представители ведомств изучают место взрыва.

«Официальная версия взрыва – это теракт», – сказал представитель администрации главы ДНР.