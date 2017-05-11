Навальный вернулся в Москву после лечения в Испании

Алексей Навальный сообщил, что вернулся из Барселоны в Москву. «А что вы с погодой-то здесь сделали за те четыре дня, что меня не было? Безобразие настоящее», – написал он в Twitter.

В Барселоне оппозиционеру прооперировали правый глаз, после того как 27 апреля неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой. Ему диагностировали химический ожог зрачка и роговицы глаза. Обратиться в зарубежную клинику Навальному порекомендовали лечащие врачи в Москве. На прошлой неделе политик получил на руки загранпаспорт, который ему отказывались выдавать в течение пяти лет.