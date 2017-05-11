Генпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей «Роснано» на доследование

Генпрокурор России Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня, вернувшего в Следственный комитет на доследование уголовное дело в отношении бывших руководителей корпорации «Роснано» Леонида Меламеда и Святослава Понурова. Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Ранее защита экс-руководителей «Роснано» сообщила, что Меламед и Понуров, обвиняемые в растрате, вышли на свободу. В четверг в Генеральной прокуратуре подтвердили, что не утвердили обвинительное заключение по делу в их отношении.

В июле 2015 г. СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн руб. в госкорпорации «Роснано» в отношении бывших руководителей компании: Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров - арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В свою очередь в «Роснано» заявили об отсутствии ущерба и законности действий подозреваемых, выразив уверенность, что в ходе расследования их невиновность будет доказана.