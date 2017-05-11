Меламед вызван в СКР для вручения обвинительного заключения

Экс-гендиректор госкорпорации «Роснано» Леонид Меламед вызван в Следственный комитет, где ему будет вручена копия обвинительного заключения. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Аснис, представляющий интересы корпорации.

По его словам, это подтверждает информацию об отмене генпрокурором решения о возвращении дела для дополнительного следствия.

Ранее в четверг стало известно, что генпрокурор России Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня, вернувшего в Следственный комитет на доследование уголовное дело в отношении бывших руководителей корпорации «Роснано» Леонида Меламеда и Святослава Понурова.

В июле 2015 г. СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн руб. в госкорпорации «Роснано» в отношении бывших руководителей компании: Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Понурова. Меламед решением Басманного суда был помещен под домашний арест, Понуров - арестован, а Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.