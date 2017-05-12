Трамп призвал Россию и Украину к миру

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter фотографии со своих встреч с министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Украины – Павлом Климкиным, состоявшимися 11 мая . «Давайте творить мир!» - написал он под снимками.

В тот же день Госдепартамент США опубликовал заявление, из которого следует, что скорой отмены санкций, введенных против России из-за ее политики на Украине, ждать не стоит. В заявлении отмечалась необходимость прогресса в имплементации минских соглашений.

Климкин в своем аккаунте в Twitter заявил о сильной поддержке, оказанной американским руководством его стране. Детализировать это заявление он не стал. Ранее стало известно, что США намерены сократить финансовую помощь Украине с $570,9 млн до $177,9 .