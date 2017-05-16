Суд оштрафовал координатора «Открытой России» Баронову на 20 000 рублей

Тверской суд Москвы назначил координатору движения «Открытая Россия» Марии Бароновой наказание в виде штрафа на сумму 20 000 руб. за организацию протестной акции в Москве 29 апреля, прошедшей по несогласованному со столичными властями маршруту, передает «Интерфакс».

Суд признал Баронову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ (нарушение организатором публичного мероприятия (митинга, акции и т. п.) установленного порядка его организации либо проведения).

Статья предусматривает штраф от 10 000 до 20 000 руб. или обязательные работы на срок до 40 часов.

Баронова заявила, что намерена обжаловать данное решение.

«Открытая Россия» 29 апреля провела в российских городах, в том числе в Москве, массовую акцию, в рамках которой граждане писали и подавали на имя главы государства обращения с просьбой не принимать участия в предстоящих выборах президента.