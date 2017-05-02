Координатора «Открытой России» Баронову увезли в полицию для дачи объяснений

Сотрудники правоохранительных органов доставляют координатора «Открытой России» Марию Баронову в отделение полиции для дачи объяснений по факту акции 29 апреля, сообщил председатель движения Александр Соловьев.

«Марию попросили проследовать с ними для дачи объяснений», - сказал Соловьев «Интерфаксу».

Он отметил, что Баронова добровольно проследовала с сотрудниками правоохранительных органов, а не была задержана.

В пресс-службе «Открытой России» «Интерфаксу» сообщили, что Баронова в настоящий момент доставляется в ОВД «Китай-город» для обсуждения акции, состоявшейся 29 апреля.

«Открытая Россия» 29 апреля провела в российских городах, в том числе в Москве, массовую акцию, в рамках которой граждане писали и подавали на имя главы государства обращения с просьбой не принимать участия в предстоящих выборах президента.